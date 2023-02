"Eres como una muñeca": Mujer se viraliza al mostrar el extraño síndrome que afecta a su ojo

Una mujer se viralizó tras asegurar que tiene una condición extremadamente rara en la que su cerebro le envía una señal a su párpado derecho para que se abra al mismo tiempo que abre su mandíbula.

Se trata de Liana Shaw-Taylor, quien que ha vivido toda su vida con la condición y asegura que nunca ha conocido a nadie que también la padezca, por lo que le es muy vergonzoso comer o bostezar en público.

"He intentado buscarlo en Google y de verdad que no he podido encontrar nada. Le enseñaré qué es para que la gente de alrededor del mundo pueda conectar con otras personas que también les pasa lo mismo. Básicamente, cuando abro mi mandíbula, también le dice a mi párpado que se abra al mismo tiempo", comentó la mujer antes de hacer una demostración.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde diversos usuarios aseguraron tener la misma condición que posteriormente Shaw-Taylor descubrió que se trataba del síndrome de Marcus Gunn.

"¡Yo también lo tengo! Y tengo la mayor inseguridad de comer frente a extraños por eso", "Este es el mejor truco para una fiesta" y "Eres como una muñeca", son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.