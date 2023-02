"Es asqueroso": Streamer se disculpa llorando tras ver porno “deepfake” de sus compañeras

Un streamer de Twitch reveló accidentalmente haber comprado y visto contenido de una página web de porno deepfake, dedicada a hacer videos no consensuados con los rostros de personas famosas, entre las cuales se encontraban sus propias compañeras del mundo de la transmisión.

Durante una de sus transmisiones en vivo, Brandon Ewing, mejor conocido como Atrioc, mostró accidentalmente una de las ventanas de su navegador que tenía abierta, la cual se vinculaba al sitio de contenido sexual. Los espectadores lograron captar la filtración que rápidamente desató polémica en redes sociales.

Momentos después, Atrioc hizo una segunda transmisión en la que se disculpó entre lágrimas, mientras su esposa lo acompañaba llorando en silencio a su lado. "Es tan vergonzoso. Estaba en Pornhub y había un anuncio de este sitio en cada video. Y no sé, me entró una curiosidad mórbida e hice clic en él. Es asqueroso, lo sé. Solo quiero decir que no es algo que haga habitualmente. No hay excusa".

Posteriormente el streamer anunció en su cuenta de Twitter que se retirará de la creación de contenido por al menos un tiempo, aunque diversos usuarios de redes sociales no creyeron en sus disculpas y lo acusaron de manipular la situación.