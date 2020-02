"Es imposible hablar mal de Arturo": El reto viral que es furor en redes sociales

Una sencilla frase, que para muchos resultó ser todo un trabalenguas a la hora de decirla en voz alta, se viralizó en redes sociales.

A través de Twitter, una usuaria lanzó el desafío de pronunciar bien la oración "es imposible hablar mal de Arturo" y tuvo miles de retuits y de Me Gusta.

La publicación causó furor también en WhatsApp, donde los usuarios reconocieron sus problemas al decir rápido "alturo" o "mar".

Incluso, varios compartieron sus intentos fallidos junto a los de sus amigos.

AAAAAAAAAA SE ME ROMPIO EL COSO QUE CONECTA EL CEREBRO CON LA LENGUAAAAA

Me sale "armar" o "Alturo" maldita vaina del diablo que no me sale