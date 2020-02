¿Estupidez viral? Tiktoker bebió colorante azul para cambiar cómo luce su orina

Hay personas que hacen de todo en redes sociales por algo de fama, incluso poner en riesgo su salud o hacer cosas que nadie con sentido común recomendaría. Colton Macaulay, un joven con más de dos millones de seguidores en TikTok, usó su plataforma para mostrar un "experimento" en el que por varios días ingirió un vaso con colorante azul, para transformar la forma en que se ve su orina.

El canadiense se fijó una meta de cinco días para ver los resultados en su cuerpo, pero ya lleva más de 11 días haciéndolo.

Day 1/5 of drinking blue food coloring! 😂💧Also it’s harmless guys don’t worry! 😊

TikTok clasificó uno de los videos como "potencialmente peligroso" y el propio Macaulay, que en un principio aseguraba que todo era "inofensivo", debió reconocer que sus acciones "pueden resultar en lesiones serias".

¿Sus resultados? En el tercer día, ya notó que el color de su orina cambió, además de su piel y otras cosas "vergonzosas" que no quiso contar de forma explícita: mostró un balón azul, como ejemplo.

Al menos sí explicó que, después de tomar cada vaso, se lava los dientes de inmediato, para no tener un daño permanente.

Day 3 of drinking blue food coloring! Will I turn into a Smurf?! 🤔🔵😂 (It’s harmless) chase584 #fyp #foryou