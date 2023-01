Ex estrella de OnlyFans reveló cochino hábito: Se duchó menos veces de las que tuvo sexo en el año

Una ex modelo de plataformas para adultos contó un detalle sobre su higiene personal que causó toda una polémica en redes sociales y la convirtió en viral.

A través de Twitter, la joven conocida como Aella hizo un listado de algunas de sus actividades del año y cuántos días las realizó. Así, contó que se duchó tan solo 37 días del pasado 2022.

traveled: 33

masturbated: 26

exercised: 23

took phenibut: 21

bawled: 16

did art: 15

was sick: 14

meditated/circled: 12

escorted: 6

took a psychedelic: 5

weed: 2

migraine: 2



(app i use to track everything is daylio)