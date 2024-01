Expulsan a hombre de un avión tras acosar a mujeres: Fue inmovilizado por la policía

Un hombre fue expulsado de un avión por la policía, tras protagonizar un violento altercado con siete sujetos y acosar a algunas mujeres.

Se trata de un vuelo de la aerolínea Ryanair que viajaba desde Reino Unido hasta las Islas Canarias, y que tuvo que ser desviado a Portugal para la detención del sujeto.

Según informó Daily Mail, inicialmente el pasajero se bajó de forma voluntaria, pero por alguna razón regresó al avión, por lo que tuvo que ser inmovilizado y sacado a la fuerza entre 12 oficiales de la policía.

"Había un grupo de hombres que parecían haber estado bebiendo y molestaban a algunas pasajeras. Uno de los asistentes de vuelo intentó interceder y resultó golpeado. En ese momento el capitán advirtió que no toleraría un comportamiento inaceptable y que nos desviaríamos a Portugal. Fue bastante impactante, estamos todos un poco conmocionados", aseguró uno de los pasajeros que presenció la situación.

Shocking moment Ryanair holidaymaker is dragged off the flight in a headlock by police .. A holidaymaker was today grappled into a headlock and violently marched off a Ryanair flight by police after a Luton to Lanzarote flight was diverted to Portugal because

of his behaviour .. pic.twitter.com/D4Wl2NSD5f