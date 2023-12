Extranjera quedó fascinada con el sistema electoral de Chile: "Estados Unidos, toma nota"

Una estadounidense radicada en Chile alabó el sistema electoral del país, e incluso, hizo algunas observaciones de cosas que podrían mejorar en Estados Unidos.

Se trata de Sam Westphal, quien presenció por primera vez las elecciones chilenas en el Plebiscito Constitucional que se llevó a cabo el pasado domingo 17 de diciembre.

Pese a que la joven aseguró que sería injusto hacer una comparación entre los sistemas de ambos países, debido a su volumen de población y otra clase de diferencias, destacó algunas medidas que Estados Unidos podría adoptar sin ningún problema.

"Algo interesante es que en Chile el voto es obligatorio. Al principio no me gustaba, pero ahora sí. Me gusta que la gente tenga una obligación con su país, con su deber cívico. Si no votas eres multado", comenzó.

Otra medida que le llamó la atención fue la "Ley Seca", que no permite comprar alcohol mientras dure el proceso electoral, y la declaración de feriado irrenunciable para el mismo día. "Muchas tiendas están cerradas. Hay un número reducido de negocios que puede abrir, pero tienes que votar. Amé eso. Estados Unidos, toma nota", dijo.

Sin embargo, una de las cosas que más le impactó fue el conteo de votos a mano, que se hace una vez que se cierra la mesa de votación, y la transparencia de las cajas en las cuales se deposita el voto.

"Estaba súper confundida con eso. Yo estaba como '¿cómo mierd... pretenden contar millones de votos a mano?', pero ahora entiendo. No vas a tener lo que pasó con Trump en Estados Unidos, puedes ver los votos. Y también televisan algunas mesas contando los votos. Es tan interesante", concluyó.

@samwestphal I got to witness chilean elections for the first time today and it was fascinating! I don’t think it’s fair to compare to the US, but i think the US could take notes in some things. #chileelections #chile ♬ original sound - sam westphal