Fail: Joven postuló a trabajo y descubrió que era su empresa buscando su reemplazo

Una mujer postuló a un trabajo a través de Internet, pero no se esperaba que se trataba de su empresa buscándole un reemplazo.

Rachel Mciliravey contó a través de TikTok que buscaba cambiarse de trabajo a escondidas de su compañía, pero se llevó la sorpresa.

Con otro nombre, la institución buscaba postulantes para asumir el cargo. "Tuvimos una buena conversación con el gerente sobre esto", contó la joven.

El video cuenta con más de un millón de reproducciones.

Had a good chat with the ceo about it