Habla estudiante que tuvo un hijo con su profesora: "Me hacía cariños en la entrepierna"

Hace algunos años la ciudad argentina de Mendoza se remeció con inusual caso de abuso sexual en el que un adolescente de 14 años tuvo un hijo con su profesora particular, de 23.

El joven, hoy de 17 años, habló con el diario Clarín sobre los problemas que le trajo esta relación no consentida con su maestra. "Me hizo un hombre de golpe. Cuando me explicaba las materias, me hacía caricias en la entrepierna, me hablaba al oído para excitarme. Yo no sabia ni cuidarme. A esa edad tendría que haber estado jugando a la pelota con mis amigos", lamentó el adolescente.

El joven asegura que no puede salir a la calle ya que su caso es de conocimiento público y "me miran, se ríen y me hacen burlas".

Producto de estos abusos, la profesora identificada como Vanina Alexandra Vélez quedó embarazada y tuvo un hijo, del cual se hizo cargo el adolescente por un tiempo.

Eso, hasta que un día no fue bien recibido: "Siempre le llevaba la leche y los pañales a la casa de la madre y, un día que llegué tarde con la leche, ella (la maestra) y la madre (su ex suegra), empezaron a pegarme con la cadena del perro, me insultaban y me decían que no servía como padre".

El caso ha generado gran controversia en Argentina, luego de que se conociera la sentencia en contra de Vélez, quien fue absuelta de los cargos de abuso sexual agravado.

"Si soy el padre de esa nena, voy a darle todo el cariño que se merece. Pero si no, a ella (la maestra) le voy a hacer pagar todo el daño que me hizo. Me arruinó la vida", agregó el adolescente, quien duda de su paternidad.

"No se me parece, es rubia de ojos claros, y yo soy morocho", puntualizó.