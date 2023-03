"¿Hay cines en Chile?": Las extrañas preguntas que le hicieron a una extranjera tras regresar a Europa

Una extranjera radicada en Chile se viralizó tras revelar las extrañas preguntas que le hicieron sus familiares sobre el país cuando regresó a Europa.

A través de su cuenta de TikTok, la joven de nacionalidad belga se disculpó por la ignorancia que tienen muchos europeos sobre la mayoría de los países de Latinoamérica, y aseguró a modo de broma que creen que en Chile "vivimos en cuevas sin electricidad".

"Cuando estaba en Europa mi familia me hizo preguntas muy extrañas sobre Chile. Por ejemplo, alguien me preguntó si hay cines en Chile. Yo como, bueno, sí hay. Y después me preguntó si tienen las películas que salieron hace poco. Y ahí dije: Huevón, hay cines en 4DX y esto ni siquiera existe en Bélgica", explicó la joven.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde diversos usuarios comentaros sobre experiencias similares que tuvieron con algunos extranjeros.