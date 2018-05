Hombre de 30 años al que sus padres quieren sacar de la casa explicó por qué no tiene trabajo

Michael Rotondo, el hombre de 30 años al que sus padres demandaron pues todavía vive con ellos y no contribuye con nada, sacó la voz y quiso explicar por qué no trabaja.

Entrevistado por Business Insider, el hombre dijo que está concentrado en ser padre.

"He sido un padre durante los últimos años. Eso es lo que he estado haciendo, no he estado siguiendo una carrera", argumentó el sujeto, que hace un tiempo perdió los derechos de visita que tenía sobre su hijo.

Asimismo agregó que ha estado "trabajando por aquí y por allá, haciendo cosas, pero más que nada siendo un padre. Por eso no soy el CEO de una gran compañía y sigo viviendo con mis padres".

El sujeto reclamó que sus padres han intentado echarlo de la casa y dejaron de alimentarlo luego que no se le permita ver a su hijo.

"Era un padre excelente", dijo el hombre, señalando que llevaba al niño a esquiar y a pescar, actividades por las que dejó de comprarse ropa para solventarlas.

En la Corte Suprema de EE.UU., Rotondo explicó a los jueces que necesita seis meses más en la casa de sus padres ya que no cuenta con los medios para mudarse. Sin embargo, sus plegarias fueron desestimadas por la justicia y ordenaron que se fuera del hogar.

Los padres de Rotondo le pidieron en varias oportunidades que se fuera de la casa e incluso le ofrecieron dinero para que lo hiciera.

En conversación con TMZ, Rotondo dijo que volver a la casa no cambió tanto las cosas, pues "no hablábamos antes y no hablamos ahora".

"No creo que sea justo que no tenga un lugar donde vivir. Diría que (mis padres) no son buenas personas", agregó.