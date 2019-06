Hombre de 78 años cumplió su sueño, estudió y se graduó como ingeniero industrial

Ismael Mejías Soto tiene 78 años y esta semana cumplió un sueño que guardaba hace casi seis décadas, pues se graduó como ingeniero industrial en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

El anciano, que tiene 11 nietos, contó a TelevisaNews cómo decidió volver a estudiar la carrera que abandonó cuando joven.

"Iba un día por la calle y una muchacha me entregó un flyer, pero no le hice mucho caso. Cuando llegué a mi casa recordé ese flyer que me habían entregado y resultó ser una promoción sobre el ofrecimiento académico de esa universidad", recordó.

"Surgió en mí el deseo de regresar a estudiar y terminar la profesión de ingeniero que nunca terminé (...) Le dije a mi esposa 'creo que voy a estudiar otra vez', a lo que ella respondió 'yo creo que estás loco'", señaló.

Mejías es veterano de las fuerzas armadas estadounidenses y durante 31 años trabajó en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, donde se jubiló.

El hombre incluso fue felicitado por el colegio de ingenieros y agrimensores de Puerto Rico a través de redes sociales.