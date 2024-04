Hombre más viejo del mundo reveló sus secretos para llegar hasta los 111 años

El inglés John Alfred Tinniswood, de 111 años, fue reconocido como el hombre más viejo del mundo por los Guinness World Records, después que el venezolano Juan Vicente Pérez muriera a los 114 años a comienzos de abril.

El nuevo hombre más longevo del mundo nació en Liverpool el 26 de agosto de 1912 –mismo año que se hundió el Titanic-. En conversación con la organización de los récords mundiales reveló que sus hábitos personales lo han llevado a vivir tanto tiempo, pese a creer que se trata de "solo suerte".

En ese sentido, reparó en que "como lo que me dan, como todos los demás. No tengo una dieta especial" y afirmó que come pescado con papas fritas todos los viernes.

Por otro lado, apuntó que probó el cigarro en su juventud por "un par de días" y no volvió a fumar. Al igual que con el alcohol, que señaló que rara vez lo consume.

Sin embargo, manifestó que vivir con moderación es una clave para hacerlo por muchos años. "Si bebes demasiado o comes demasiado o caminas demasiado; si haces demasiado algo, eventualmente sufrirás", enfatizó.

Sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial con mayor edad del mundo

Al respecto de su vida, ha visto y celebrado la mayoría de los títulos del Liverpool FC, su equipo favorito, ya que nació solo 20 años después de su fundación en 1892. Desde 2012, cuando cumplió los 100 años, cada cumpleaños recibía una carta de felicitaciones enviada por la difunta Reina Isabel II, quien tenía casi 14 años menos que John.

Asimismo, vivió las dos guerras mundiales, aceptando un puesto administrativo en el Ejército inglés para la Segunda Guerra Mundial, con 27 años. Por lo que también ostenta el título al veterano masculino sobreviviente de mayor edad en el mundo.

En su experiencia, el hombre reflexionó en cómo ha cambiado el mundo a lo largo de los años, aclarando que "el mundo, a su manera, siempre está cambiando. Es una especie de experiencia continua. Está mejorando un poco, pero todavía no mucho. Va por el camino correcto".

En ese sentido, le dijo a los jóvenes: "Haz siempre lo mejor que puedas, tanto si estás aprendiendo algo como estás enseñando a alguien. Da todo lo que tienes. De lo contrario, no vale la pena molestarse".