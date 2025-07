Hombre se disculpa tras ser descubierto siendo infiel en concierto de Coldplay: "Fue un error"

Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, rompió el silencio sobre su amorío con Kristin Cabot, directora de recursos humanos de la misma empresa, que quedó en evidencia durante un concierto de Coldplay.

El hecho, que se viralizó rápidamente en redes sociales, comenzó cuando la Kiss Cam apuntó a la pareja, que se encontraba fuertemente abrazada. "Miren a estos dos", comentó Chris Martin al verlos en la pantalla.

Sin embargo, al ser captados por la cámara, la mujer se cubrió el rostro, y el sujeto se agachó para ocultarse.

Posteriormente, se revelaron las identidades de los protagonistas del vídeo, revelándose que mantenían una relación extramarital.

Tras la polémica, redes sociales difundieron un comunicado de Andy Byron donde admitió que lo que pretendía ser "una noche de música y alegría se convirtió en un error profundamente personal" que ha "decepcionado" a su familia y empresa.

"Esto no es lo que quiero ser o cómo quiero representar a la empresa que ayudé a construir. Me estoy tomando un tiempo para reflexionar, para asumir la responsabilidad y para descubrir los próximos pasos, personal y profesionalmente. Pido privacidad mientras navego por ese proceso", expresó.

Asimismo, cuestionó a los intérpretes de "Sparks" por exponer "lo que debería haber sido un momento privado se haya hecho público sin mi consentimiento".

"Respeto a los artistas y animadores, pero espero que todos podamos pensar más profundamente sobre el impacto de convertir la vida de otra persona en un espectáculo", sentenció Byron.

What a douchebag. CEO #AndyByron blaming Coldplay for his irresponsible and disrespectful indiscretion, instead of owning his philandering ways. pic.twitter.com/YfRRxeMzBz