Hombre terminó con huevos de araña dentro de su pie tras viajar en crucero

Un hombre tuvo que ser sometido a cirugía luego que una araña puso huevos dentro del dedo de su pie mientras estaba de vacaciones.

Colin Blake estaba celebrando aniversario de bodas número 35 en un crucero de Francia, cuando notó que el dedo del pie se le puso morado de la noche a la mañana.

Tras visitar al médico del barco, le dijeron que la hinchazón había sido causada por una araña lobo peruana, y que lo más probable era que no se hubiese dado cuenta de la picadura, ya que el arácnido adormece a su presa antes de poner sus huevos, informó The New York Post.

Pese a que en ese entonces los médicos abrieron el dedo infectado, el cual liberó un pus que contenía los huevos de araña, a las cuatro semanas después el hombre sentía que aún tenía un "cuerpo extraño" dentro de su pie.

Fue entonces cuando debió ser sometido a una segunda cirugía ambulante, en la cual se dieron cuenta que le había quedado un huevo dentro del pie, por lo que debieron extraer la araña, que si bien murió por los antibióticos que le habían recetado al hombre inicialmente, de igual manera alcanzó a dañar la piel.

"Uno de los huevos de araña no había sido eliminado y debió haber eclosionado. Creen que la araña estaba saliendo, comiéndome el dedo del pie", aseguró el hombre que se encuentra en recuperación.

