Indignación causa joven que se tomó una selfie en el lugar que un tren atropelló a una mujer

"Hemos perdido completamente la ética", con esa frase un periodista italiano capturó una imagen que está causando indignación en todo el mundo.

Se trata de la selfie que un joven se tomó en el norte de Italia mostrando de fondo a una mujer que fue atropellada por un tren y tenía heridas graves.

This woman has just been hit by a train in Piacenza. She will lose a leg. This imbecile is taking a selfie. More depressing every day the loss of values and decorum. https://t.co/dajdU0axS8