Influencer famosa por su familia causó polémica al regalar maquillaje a niñas en Cuba

Anabel Pantoja es una influencer española que se hizo conocida por ser la sobrina de la famosa cantante Isabel Pantoja, pero ahora causó toda una polémica al regalar productos a personas en Cuba mientras hacía publicidad.

Es más, entregó anteojos de sol y maquillaje a desconocidas niñas pequeñas, sin contar que la criticarían duramente en sus propias redes sociales, donde suele subir fotos y videos etiquetando marcas que la patrocinan.

La lista de reparos a lo que hizo es por múltiples razones, pero principalmente porque expuso a menores de edad y la acusaron de sexualizarlas por entregarles algo que ni siquiera necesitaban.

Me acabo de enterar de lo de Anabel Pantoja, no entiendo como no piensa las cosas antes de grabarlas, no se puede usar a los niños para ese tipo de cosas (publicidad a marcas) y más a niños de paises donde lo que menos necesitan son pintalabios o gafas de sol. #GHVIP7