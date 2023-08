Jefe exige a sus trabajadores tener abdominales marcados: "Se llama tener estándares altos"

Un hombre que se dedica a vender autos y realizar charlas y talleres de negocios, ha causado controversia tras asegurar que les exige a sus trabajadores tener abdominales marcados, o de lo contrario, los despide.

En un video que compartió en Instagram, Andy Elliot aseguró que "si te contratan en nuestra empresa, tienes una cierta cantidad de tiempo para poner tu cuerpo en forma o simplemente me demuestra que no te importa. Se llama tener estándares altos".

El hombre de 43 años aseguró que el 90% de sus empleados tienen abdominales marcados, y que de vez en cuando les pide que se quiten la camisa antes de una reunión para determinar "quién es la persona más disciplinada en la sala".

Sin embargo, tras ser objeto de duras críticas, el emprendedor aseguró a The New York Post, que su regla no es del todo literal, sino que se trata más bien de "un estándar que dice que si vas a ser un mentor para otros en nuestra empresa, debes ser tu propio estándar de alto nivel" y que "si no estás en buena forma física, mentalmente no vas a ser lo suficientemente fuerte para el mundo de los negocios".

Pero eso no es todo, ya que el hombre aseguró que estar en forma también es esencial para una vida familiar feliz.

"Si tienes abdominales marcados, tus hijos te elegirán como su héroe. También quieres que tu esposa te admire, no seamos tontos. Si no te preocupas de eso, ¿adivina qué? Vas a morir antes de tiempo, y sus hijos tendrán que dejar que alguien más los críe, y tu esposa vivirá con otro tipo que tenga abdominales marcados", concluyó.