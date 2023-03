Joven creó un grupo de WhatsApp con sus ex para saber cómo fue como polola: "Ni Shakira se atrevió a tanto"

Una joven se viralizó tras crear un grupo de WhatsApp con todos sus ex para que le dijeran qué pensaban de ella como polola.

A través de un video de TikTok la mujer aseguró que pese a que no terminó muy bien su relación con todos su ex, se encontraba en un proceso de "evolución personal" por lo que necesitaba preguntarles las cosas que necesitaba mejorar de sí misma.

"Hola chicos, he creado este grupo para saber cuál fue vuestra experiencia conmigo, lo bueno y lo malo y por qué. Qué mejor idea que preguntar a tus ex qué tienes que mejorar de ti mismo. Además, sé que soy una persona increíble y que os hace mucha ilusión volverme a hablar. Un beso, os quiero y muchas gracias por contestarme", comentó la mujer en el grupo de la red social.

Sin embargo, la joven no obtuvo el resultado que esperaba, ya que no todos sus ex reaccionaron bien a la iniciativa, y otros sólo respondieron de manera superficial.

"No me jodas, Leti, porfa. Me voy de este grupo de locos", "No me compares con los otros dos tontos" y "Si tu has pasado la página, yo no. Así que déjame en paz", fueron algunas de las respuestas que recibió, mientras que uno de los chicos aseguró que "estar con Leti es una experiencia bastante rara porque esta chica le gusta más Disney que su novio".

El video se viralizó rápidamente por redes sociales, donde los usuarios aplaudieron a la joven por su valentía de contactar y juntar a sus ex pololos, e incluso bromearon con que "ni Shakira se atrevió a tanto".