Joven de 19 años se casó con un abuelo de 62 y quiere tener hijos: "Lo llaman pedófilo"

Ataques en redes sociales y burlas en las calles marcan la historia de una joven de 19 años que se casó con un abuelo de 62 y reveló que están tratando de tener hijos, pese a las constantes críticas de la sociedad.

Samantha Simpson asegura sentir amor por JR, a quien conoció cuando tenía 18 años a través de amigos en común. Al poco tiempo se enamoró.

Rápidamente, la pareja se casó en enero de 2018, pero la familia de ella nunca aceptó la relación.

Samantha y JR viven juntos hace seis meses en Kansas, EE.UU., pero su vida no es fácil. La joven contó a The Sun que "cuando estamos en público, desconocidos nos toman por abuelo y nieta todo el tiempo y eso me molesta mucho".

"Es peor cuando la gente llama a JR un 'profanador de cunas' o un 'pedófilo' cuando nos ven tomados de la mano o besándonos", reclamó la estudiante.

La joven calificó la situación como "agotadora", ya que ni sus familia, amigos ni extraños los aceptan. "Sólo queremos que la gente se dé cuenta de que estamos felizmente casados y que nuestra relación es seria, y que los demás no deberían discriminarnos de esa manera", afirmó.

Según contó, lo que la enamoró de JR fue "lo bien presentado que estaba y el hecho de que era un caballero. Él era muy bien hablado cada vez que nos encontrábamos, y también cuando hablábamos por teléfono y por mensaje de texto, él era algo que nunca antes había encontrado en un hombre".

"Salí con hombres de mi edad antes, pero eran muy inmaduros y no sabían cómo tratar a su pareja", añadió.

"Aunque JR tuvo un hijo de una relación anterior, queremos tener hijos propios y formar una familia. Actualmente estamos tratando de concebir un embarazo porque creemos que es el momento adecuado", dijo Samantha, esperando que cuando tengan el hijo dejen de molestarlos por el bien del niño.