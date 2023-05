Joven descubrió que su esposa le era infiel con su padre gracias al monitor de su bebé

Declan Fuller aseguró haber sentido que su vida se transformó en una telenovela cuando descubrió que su esposa le era infiel con su padre, de quien quedó embarazada de mellizos.

Según explicó el joven de 22 años a Daily Mail, en septiembre de 22 había permitido junto a su ex pareja que su padre, Darren Fuller, se mudara con ellos a la casa en donde posteriormente descubrió la infidelidad.

Un día que Declan se encontraba en su trabajo, decidió revisar el monitor de su hija de dos años desde su celular, cuando descubrió a su entonces esposa, Stephanie, entrando a escondidas a la habitación de su suegro de 44 años por largos periodos de tiempo.

Declan Fuller.

Si bien en un inicio la mujer aseguró que lo único que hacía con Darren era ver capítulos de "Los Simpson", apenas una semana después que su esposo diera por terminada la relación, se fue a vivir con su padre a una nueva casa, donde actualmente esperan la llegada de sus mellizos.

"Es enfermizo, ¿cómo pudo mi padre hacerme eso? Me siento traicionado, pero estoy mejor sin ellos dos. Si no tuviera una cabeza sensata sobre mis hombros, mi padre ahora estaría enterrado. En realidad, lo siento por los bebés, están llegando a una familia muy mezclada", aseguró Declan sobre los mellizos que no sólo serán sus medios hermanos, sino que también de su pequeña hija Willow, cuyo abuelo ahora se convirtió en su padrastro.