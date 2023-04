Joven duerme en jaulas para perros porque las considera un “espacio seguro”

Una joven sorprendió a los usuarios de redes sociales tras asegurar que le gusta dormir en jaulas para perros, porque las considera un "espacio seguro" de diversos desencadenantes emocionales o ambientales.

En su cuenta de TikTok, Lia Parker a menudo comparte videos de su jaula decorada con mantas, osos de peluche y stickers, la cual comenzó a utilizar como un método de desintoxicación psicológica tras crecer en un hogar "perturbador" en el que solía refugiarse en rincones pequeños como los armarios.

"Me ayuda a regularme emocional y sintomáticamente. Para mí, se siente como un abrazo y como un escondite, en algún lugar separado de lo que sea que me esté provocando o molestando. Me encanta que se sienta totalmente desconectado del resto de mi vida y de cualquier cosa que asocie con factores desencadenantes o estresantes", comentó Parker.

Pese a que diversos terapeutas han apoyado su idea, la joven ha sido duramente criticada por algunos usuarios de redes sociales, quienes incluso han llegado a catalogarla como un fetiche sexual.

"Sabía que la mayoría de la gente no entendería o pensaría que era raro. A la gente le gusta juzgar lo que no entiende y se apresura a hacer suposiciones. Parece que están fetichizando intencionalmente algo que he dejado en claro que está relacionado con un trauma, pero no es mi trabajo probarme a mí misma ante estas personas", concluyó la joven.