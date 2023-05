Joven fingió su secuestro porque le daba vergüenza no graduarse de la universidad

Chloe Stein, una joven de Pensilvania, Estados Unidos, fue arrestada luego que fingió ser secuestrada porque le daba vergüenza enfrentar el hecho de que no se graduaría de la universidad en los próximos días.

La joven de 23 años fue reportada como desaparecida cuando su auto fue encontrado en la carretera con su teléfono celular adentro. Esa misma noche le había enviado un mensaje de texto a su pololo en el que le comentaba que la policía la detuvo mientras conducía por un tramo desolado.

Durante las siguientes 20 horas, las autoridades gastaron 'decenas de miles de dólares' en la búsqueda de la mujer, que finalmente fue encontrada a salvo al día siguiente en la casa de un conocido.

En un inicio la mujer intentó defenderse con diversas excusas, e incluso aseguró que un hombre enmascarado la había secuestrado a punta de pistola. Sin embargo, luego admitió haber inventado toda la historia, y aunque no dio más detalles, su familia cree que todo se debió a que le avergonzaba no graduarse de la universidad como creían sus amigos.

Finalmente, la joven fue arrestada bajo las acusaciones de hacer informes falsos de delitos menores, falsa alarma a las agencias de seguridad pública, obstrucción de la administración de la ley y alteración del orden público; y se encuentra a la espera de su audiencia programada para el 25 de mayo.

VANISHING #HOAX

‘#Missing’ #Pennsylvania woman #ChloeStein, 23, ‘#faked own disappearance to avoid embarrassment over #college #graduation’



Family & friends believed she was about to graduate. The truth was she hadn't attended for the past 1 1/2 years! https://t.co/o0ek5vnWoN pic.twitter.com/sgsp25HfjP