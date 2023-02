Joven le enseña a su abuelita a usar el televisor y es aplaudido en redes sociales

Un hombre fue aplaudido en redes sociales luego que compartió un video de una clase que le hizo a su abuelita para que aprendiera a utilizar su Smart TV.

En el video compartido en TikTok se puede ver cómo el hombre le explica pacientemente las distintas aplicaciones con las que cuenta el televisor y cómo usarlas, mientras la adulta mayor se concentra para aprender.

"Hulu es una aplicación, Netflix es una aplicación. Todas son aplicaciones, pero no tienen nada que ver entre ellas. ¿Ves este cuadrado de acá? Esto es lo que controla la tele", se le escucha decir al joven que posteriormente animó a su abuela para que practicara lo aprendido.

El video se viralizó rápidamente y los usuarios de redes sociales felicitaron al joven por tomarse el tiempo para enseñarle a su abuela de manera clara y sencilla.

"La Master Class que todos los padres necesitan", "Un profesor innato", "Espero que mis nietos me enseñen las cosas geniales del futuro también", "¿Dónde inscribo a mis padres?" y "Qué linda la paciencia que le tienes" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Hung Grandmas ❤️New 75in TCL Smart Tv , Got Comcast internet Installed & Teaching Her How To Use Netflix.