Joven quedó ciego tras dormir una siesta de 40 minutos: "Estoy gritando de dolor"

Un hombre de Florida, Estados Unidos, quedó ciego de un ojo luego que un parásito carnívoro lo atacara mientras dormía una siesta de 40 minutos con lentes de contacto puestos.

Se trata de Mike Krumholz, quien aseguró que a menudo contraía infecciones cuando se olvidaba de quitarse los lentes de contacto, por lo que no te tomó mayor importancia cuando despertó con su ojo derecho irritado e inflamado.

Sin embargo, al pasar los días la irritación no disminuyó y el joven de 21 años acudió al oculista, donde fue diagnosticado con queratitis por acanthamoeba, un parásito carnívoro que se come el tejido ocular.

"No podría explicar un dolor como este en mi vida, es como un shock constante. Estoy bastante orgulloso de mi tolerancia al dolor, pero he estado gritando de dolor. Ojalá estuviera exagerando", aseguró el joven, cuyo ojo derecho sólo ve "destellos negros y grises" como la estática de un televisor.

Lamentablemente, los especialistas le informaron a Krumholz que no es un candidato apto para un trasplante de ojo debido a su edad y estado de salud. "Mi ojo está demasiado inflamado para tomar tejido humano de otro ojo, mi cuerpo no lo aceptaría en este momento. Pero el trasplante, si alguna vez soy elegible para él, con suerte me dará al menos el 50% o algo así para que pueda ver un poco", concluyó el joven.

