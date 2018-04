Joven quería ser famosa en Instagram y fue condenada a prisión por sus publicaciones

Melina Roberge, una joven canadiense que intentó traficar cocaína avaluada en millones de dólares, fue sentenciada a ocho años de prisión.

La mujer de 24 años se declaró culpable de transportar 95 kilos de drogas hacia unas playas australianas en medio de un lujoso crucero que documentó junto a una amiga en redes sociales.

En su viaje, alcanzó a conocer 11 países distintos, incluyendo Chile. Se hizo tatuajes, hizo nuevas amistades, y desde cada locación compartía fotos de su relajado estilo de vida.

Según The Washington Post, la joven fue convencida de llevar las drogas al crucero por un hombre que conoció cuando trabajaba como escort y se convirtió en su amante.

El sujeto le aseguró que de esta forma ganaría más seguidores en Instagram al tomarse fotos en exóticos destinos, los que podría conocer gratis bajo su patrocinio.

Pero el plan se derrumbó cuando los policías de Australia hallaron las drogas y, gracias a sus publicaciones en la red social, notaron que la joven había recorrido el mundo haciendo esto.

Luego de ello su cuenta fue cerrada.

Roberge y su amiga fueron sentenciadas a cumplir penas en la cárcel, mientras su amante espera por un juicio en octubre.

La mujer se declaró arrepentida en tribunales, donde admitió que arriesgó todo por unas simples selfies "en lugares exóticos para publicarlas en Instagram y recibir likes y atención".

A Sydney judge has today blasted an Instagram star for her vacuous existence smuggling 95 kilos of cocaine into our city to finance her online lifestyle. Escort Melina Roberge was jailed for 8 years. @laurakatebanks #7News pic.twitter.com/Nnnpt2e9F5