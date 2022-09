Joven se acostó con el padrino en la boda de su padre: "Mi papá nunca se enteró"

Una joven se viralizó tras dar a conocer que se acostó con el padrino de bodas de su padre, quien había viajado desde Suecia hacia Estados Unidos para el matrimonio.

Se trata de Stella Barey, quien a través de su cuenta de TikTok aseguró que se sintió inmediatamente atraída al hombre cuando lo vio por primera vez, pero que intentó evitar coquetear con él por respeto a la boda de su padre y la diferencia de edad que había entre ambos: "Sabía que venía de Suecia, pero no sabía que estaba tan bueno".

"Pasamos a la fiesta, y ahí es donde las cosas se pusieron serias", comentó la joven que posteriormente se fue al Airbnb del hombre, luego que éste la invitó junto con una amiga, que se había quedado dormida.

"Pensé: 'Supongo que tenemos que dormir aquí', y me acosté a su lado. Me despierto a la mañana siguiente al lado del padrino de bodas de mi papá y mi amiga. Obviamente esa noche hicimos cosas, mientras mi amiga dormia a nuestro lado", relató la tiktoker.

La muchacha de 23 años mantuvo el contacto con el hombre luego que éste viajó de vuelta a Suecia con su familia, pero después de un tiempo dejó de hablar con él, ya que según aseguró, "realmente no me gustaba que mi papá pudiera enterarse, y (la relación) no iba a ninguna parte. Hasta donde yo sé, mi papá nunca se enteró. Nunca se lo dije, y estoy bastante segura de que su amigo nunca se lo dijo, porque todavía son amigos".