Joven se hizo viral por quejarse de su trabajo y la despidieron: "¿Para qué me hacen ir?"

Una joven de España se hizo viral luego que publicó un video en el que se quejaba de su trabajo en una cafetería, y a las semanas después la despidieron.

Una de las cosas que más le incomodaban era la hipervigilancia por parte de sus jefes y los constantes mensajes que recibía en el grupo de Whatsapp de la empresa.

"¿Qué quieres que haga? No voy a trabajar mejor porque yo sé que me estás vigilando. Hay encargados que te hablan al privado, ya no por el grupo de WhatsApp y dicen: 'Es que has dejado esto así, esto tal'. Me parece que eso debería ser 100% ilegal. ¿Cómo te explico que yo estoy en mi casa? Déjame en paz. Si estoy en mi casa, estoy descansando", se descargó en el primer video.

Sin embargo, a las dos semanas después la mujer sorprendió al anunciar que había sido despedida por su viral video, aunque que no pareció importarle mucho, ya que aseguró que era una "buena noticia para su salud mental".

"El otro día fui a hacer mi jornada de 8 horitas y media, y me estaban esperando los de recursos humanos para tener una charlita amistosa. Me dijeron que tienen entendido que no estoy a gusto en la empresa, que no me veían contenta con mi puesto y que es por eso que necesitaban que en ese momento yo dejara de trabajar", explicó la joven que nuevamente se quejó porque no le avisaron antes.

La situación dividió a los usuarios de redes sociales, quienes por una parte alegaron que el despido de la joven fue injustificado, mientras que otros aseguraron que era algo que ella misma venía buscando.