Joven se queja porque no puede vivir de un sueldo mínimo: "Es una situación inhumana"

Una joven causó diversas opiniones en redes sociales, tras dar a conocer su frustración con lo limitada que siente que es su vida por tener el sueldo mínimo.

En un video de TikTok, la mujer española explicó que a pesar de haber logrado graduarse de la universidad y conseguir un trabajo, siente que a sus 25 años no ha logrado avanzar hacia sus metas por los diversos gastos que tiene en servicios básicos.

"Vivo con un sueldo base y ahogada. Esta situación es inhumana, vivir no es sólo trabajar. Pero para poder vivir tengo que ahorrar, pero si ahorro no vivo. Si el poco sueldo que me sobra lo ahorro para mañana, ese mañana será de aquí a muchos años y yo no tendré vida", concluyó la joven.