La criticaron por no arreglarse como lo hacía antes de ser mamá y su notable respuesta se viralizó

Una joven madre de tres hijos publicó en redes sociales la conversación que tuvo con una amiga que no veía hace años y criticó su aspecto actual.

Su notable respuesta le valió cientos de comentarios en su favor.

"Vi a una amiga que no había visto hace tiempo. Hablamos, nos abrazamos, se rió y dijo: 'no puedo creer que te vea en público sin maquillaje y con zapatillas deportivas. ¿Quién eres ahora?'", contó Amy Weatherly.

La joven relató que antes andaba siempre con maquillaje y todos la conocían porque se arreglaba mucho. "Siempre estaba perfecta. Fui votada como la 'chica más femenina' y la que 'mejor llevaba los tacones'", confesó.

Pero su respuesta en esa conversación fue otra: "'Sí, ese tercer bebé realmente me obligó a dejarme estar', dije en una voz graciosa como un mecanismo de defensa automática".

Después de esa incómoda situación conversaron otro minuto y se abrazaron, "prometimos almorzar juntas, aunque sabemos que probablemente nunca lo haremos".

Pero Amy quedó reflexionando: "Sé que no veo como antes, pero ¿realmente me dejé estar?".

"Ahora tengo más confianza en mí misma. Estoy más segura. Tengo menos probabilidades de pasarme el día llorando por una ruptura sentimental o de perderme una noche con mis amigas porque tenga el pelo sucio. Tengo menos posibilidades de caer en una depresión porque alguien ha decidido que no le gusto, o de llenarme de inseguridades porque no me han invitado a una fiesta", agregó.

"Lo cierto es que me gusta la yo de ahora, más de lo que me gustaba antes. No volvería a ser aquella chica con el pelo bonito y los pantalones ajustados por nada del mundo. Simplemente tienes que dejar ir las cosas que durarán un tiempo por las cosas que durarán por generaciones y generaciones y generaciones. La belleza es una cosa del exterior. La hermosura es una cosa de adentro. La hermosura es lo que amas, a quien amas y cómo lo haces", afirmó.

"Tú eres más que una cara bonita. Eres una mamá, una esposa, hermana, amante, luchadora, guerrera, hija, estudiante, profesora, soñadora, hacedora, dadora, creyente. Tú eres tú, y eso nadie te lo puede quitar", concluyó.