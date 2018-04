La historia detrás de la foto de la "bebé milagro" que emociona a Sudáfrica

La foto de una bebé abandonada en una alcantarilla llena de hormigas recorrió el mundo y conmocionó a todos en Sudáfrica, donde fue hallada.

La recién nacida fue encontrada por un hombre que, como todas las mañanas, paseaba a su perro salchicha y escuchó unos ruidos extraños. Al principio pensó que se trataba de un gato, pero al asomarse vio a la niña llorando y abandonada dos metros bajo tierra.

El sujeto fue ayudado por un hombre que pasaba por el lugar en su moto y bajó a salvar a la guagua, mientras sufría picaduras de las hormigas rojas del lugar.

