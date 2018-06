La insólita justificación del argentino expulsado del Mundial por insultar a joven rusa

Un hincha argentino fue sancionado por las autoridades en Rusia luego de grabar un video burlándose de una adolescente local con una broma sexista.

En el video, el sujeto le pedía a la joven que repitiera frases en español, incluyendo que quería practicar sexo oral con argentinos.

Néstor Fernando Penovi, de 47 años, no podrá ingresar a ningún partido del Mundial luego que revocaran sus entradas y le quitaran la autorización.

Ahora el hombre realizó declaraciones públicas intentando explicar lo que hizo: "Todos mis amigos lo hicieron pero el mío se viralizó", justificó en el canal Magazine.

"Hicimos un montón de estos con otros hinchas, brasileños, uruguayos, de todo y bueno, explotó por otro lado pero no por nosotros, no por mí. No tengo idea de cómo ni por qué se viralizó. Yo lo compartí con un grupo de amigos y no sé que pasó", agregó.

Según él, "la chica no era menor, atiende en un negocio, estaba trabajando, de hecho los menores no trabajan acá (...) nadie le vio el documento pero bueno, al margen de la edad pido disculpas, estuve mal".

"No tengo nada en contra de las mujeres, esto fue un chiste, una pavada de mal gusto. No sé que decir, no tengo explicaciones", confesó el dueño de una concesionaria de vehículos, que ya ha sido funada en redes sociales.

"Soy de otra generación", reconoció.