La poderosa razón por la que una joven presume en Instagram de orinarse en los pantalones

Emma Carey es una australiana de 25 años que sigue viva casi de milagro. En 2013 sobrevivió un accidente en paracaídas y le dijeron que no volvería a caminar. Pero un año después se levantó contra todo pronóstico.

Pese a su recuperación, la joven quedó con secuelas de por vida.

A propósito de ello, Carey subió una selfie a Instagram en la que aparece con los pantalones completamente orinados.

"Así es como me veo todos los días. Muchas veces al día. Creo que porque puedo caminar, la gente tiende a pensar que me recuperé completamente de la lesión a mi médula espinal, pero lo cierto es que tengo muchos efectos secundarios, uno de ellos la incontinencia absoluta de mi vejiga e intestinos", escribió la mujer.

Carey señaló que en un comienzo le daba vergüenza e intentó mantenerlo como un secreto, de hecho no salía de su casa y se aisló de las personas. "Pero me di cuenta que si me enojaba cada vez que me orinaba encima me iba a enojar todos los días de mi vida. Ahí me di cuenta que sobreviví un maldito accidente de paracaídas. No sé cómo ni por qué, pero ciertamente no fue para vivir una vida deprimida. Me debía más que eso", agregó.

Según Carey, cinco años después del accidente "no creo tener un solo amigo que no me haya visto orinando. Generalmente le cuento a las personas de mi incontinencia urinaria unos 10 minutos después de conocerlos. Y ahora estoy publicando una foto de mis pantalones cubiertos de orina a más de 100 mil personas sin pensarlo".

"Es completamente posible que no te importen un carajo las cosas que la gente espera de ti. Solo porque las personas piensen que deberías sentirte avergonzada por algo, no significa que debas hacerlo (...) Si dominas tu vida y tus 'defectos', las personas nunca podrán dominarte. Es lo más liberador del mundo", sentenció Carey.

