Le dicen que es su abuelo: Joven defendió a su esposo 25 años mayor y lo llamó un "semental"

Una joven madre de 28 años se defendió de las críticas hacia su relación con un millonario hombre de 53 años, con quien se casó en julio pasado.

Leila Griffin aseguró que desconocidos le dejan infundados mensajes en las redes sociales atacándola a ella y a su esposo, a quien incluso llaman su abuelo o su "sugar daddy".

En entrevista con Daily Mail, la mujer atribuyó esas críticas a puros celos y aseguró que Bruce Griffin es "como un semental".

Describiendo su intimidad, Leila dijo que su marido parece como "si tuviera 21 años, no más de 50. Es el mejor amante que he tenido". Según ella, Bruce es estable financieramente, divertido, tiene los pies en la tierra, es maduro y un "verdadero caballero".

La británica, quien no tiene trabajo y es madre de un niño, se enamoró de inmediato del empresario, a quien conoció en octubre de 2021 en EE.UU., donde actualmente viven juntos.

Él también cayó rendido por los encantos de Leila: "Me enamoré de una mujer maravillosa, no de su edad. Nunca he sido tan feliz", manifestó.

