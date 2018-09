Lo invitaron a una reunión de excompañeros y denunció el bullying que sufrió

Agustín es un estudiante de sicología de la universidad de La Plata, en Argentina, que causó furor en redes sociales por su respuesta luego que sus excompañeros de colegio lo invitaran a un reencuentro.

"Si quieren hacer una cena reencuentro con sus ex compañeros por qué mejor no se dignan primero a pedirle perdón a los compañeros a los que le hicieron la vida imposible con su permanente bullying", manifestó el joven al grupo de WhatsApp al que lo agregaron.

"Capaz no tienen ni el mínimo remordimiento y nunca se lo plantearon. Hasta probablemente no terminen de leer esto", añadió.

Me agregaron a un grupo de ex compañeros del colegio porque querían hacer un reencuentro. 6 años esperé este momento para poder decirles las cosas. Lástima que no podría juntarme en un lugar con estos seres para decírselos a la cara pic.twitter.com/BeL2VJs13H — Agu 💚 (@Inundagus) 19 de septiembre de 2018

El joven explicó que "de todas maneras, tarde o temprano la vida les va a devolver eso. Y en lo que a mí respecta me chupa un huevo sus disculpas, hubo un tiempo en que creía que eso era necesario (para mí), pero me di cuenta que poder mandarlos a la concha de su madre, como no pude hacerlo cuando éramos más chicos y defenderme, me alcanza y me sobra".

"En lo personal, espero que la vida tenga el agrado de no cruzarnos nunca y espero de corazón que esto sea recíproco conmigo", sentenció.

La respuesta del sujeto motivó a decenas de personas a contar sus testimonios con el bullying e incluso a la presunta hermana de uno de sus agresores a contar que sufría lo mismo en casa.

Soy la hermana CREO YO que del peor, yo también la pasé muy mal en mi casa, me alegro mucho q no te haya afectado de la magnitud que a mi! Te mando un abrazo Agustin ♥️ — Juli Mansilla 🌷 (@juulimansilla) 20 de septiembre de 2018

En que hoy en día me siguen manipulando, por lo tanto sigo con mis trastornos, quedó en que me fui a vivir a Entre Ríos, vine a Bs As a visitar a mi viejo a pesar de todo y me estoy yendo de repente, INDIGNADA de lo machista y desagradable q es, no aguanté, me tengo q volver — Juli Mansilla 🌷 (@juulimansilla) 20 de septiembre de 2018

Te aplaudí de pie. Sos un genio. — Leilapé💚• (@_leilape) 19 de septiembre de 2018

Ni en pedo iría a una! El bullying me lo comí desde primero a ultimo año. Me decían “preguntonta “ o hueca porque no entendía los contenidos que me enseñaban. Años después, me recibí de medica sin desaprobar una materia (cont) — Sra. Smith (@verencardin) 20 de septiembre de 2018

Aprovecho tu twit para sumarme a la "experiencia" del bullying. Tengo 41 años y lo sufrí en el 94, Colegio del Pilar (Pilar, pcia. Bs. As.) 4° año, mis compañeros me aislaron, me dejaban sola,cuando llegué d otro país. Mi experiencia fue horrible, me dejaban notas en el banco,etc — Carolina Seyler (@caritoseyler) 20 de septiembre de 2018

Tengo 48 años y teniamos un grupo de face para organizar el re encuentro. Y en un muro, un señor volvió a agredir a otro y menos preciarlo. Cuando, lo "denuncié" en el grupo ante mis otros compañeros... me trataron de quilombera. Si, como lees. Obvio, el acusado era un intocable — La Moro (@La_Moro_666) 20 de septiembre de 2018