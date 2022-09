"¿Lo puedo tocar?": Mujer generó polémica tras grabar TikTok con un carabinero

Una mujer generó polémica en redes sociales tras grabar un osado "challenge" de TikTok con un carabinero que se encontraba montado en su caballo.

El video muestra el momento en el que la mujer se acerca al uniformado para posar frente a la cámara junto al animal, pero a último momento lo sorprende con una inesperada acción.

"Qué bonito... ¿Lo puedo tocar?", se le escucha decir en el video, ante lo cual el carabinero accede pensando que se refiere al caballo. Sin embargo, el funcionario policial se mostró confundido cuando la mujer, entre risas, le comenzó a acariciar su pierna.

"Hice lo mismo y me llevaron detenida", "Le pidió permiso primero" y "¿Qué tal si fuese al revés?" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación, entre los cuales el propio carabinero aseguró que "Sí me pidió permiso para hacer un TikTok, pero no me esperaba eso".