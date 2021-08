Médico que insultó a personal en aeropuerto pide disculpas: Mezcló alcohol con medicamentos

Este domingo se hizo viral el momento en que un médico generó estragos e insultó a los trabajadores de la aerolínea Avianca en el Aeropuerto de Santiago.

El hombre, identificado como Jaime García Biron, nutriólogo y diabetólogo dijo a una de las funcionarias que era una "pobre hue... imbécil, comunista cu...", también que era una "guatona cu...".

"Ojalá que te dé cáncer, a tu hijo y a tu familia", se escucha al final del fuerte registro que llegó a que el personal de la PDI detuviera al hombre y él intentara golpear a los detectives.

García Biron, de 61 años, no pudo finalmente abordar su vuelo a Colombia y se refirió a lo ocurrido: "Ese día llegué al aeropuerto y me tomé un rivotril, que es un medicamento para las crisis de pánico. En la espera, que es larga y que fueron como tres horas, pasé ahí, me tomé un trago y ese me produjo una interacción, entre el alcohol y el medicamento".

El médico agregó que tuvo un "apagón" y que "no había comido en todo el día".

"La vergüenza que siento y la disculpa que tengo que dar a esos trabajadores, por siempre les daré disculpas y siempre me sentiré avergonzado", finalizó.

Revisa el momento aquí: