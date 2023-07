Modelo quiso demostrar su "sonrisa perfecta" y se le salió un diente en vivo

La modelo y chica reality inglesa Katie Price dejó anonadados a sus seguidores cuando, en plena transmisión en vivo por TikTok, se le cayó una carilla de los dientes.

La mujer de 45 años, famosa por sus múltiples procedimientos estéticos, quería presumir de su "sonrisa perfecta" pero terminó con un diente en la mano.

Price mencionó también que este no ha sido el único problema que ha tenido en el último tiempo. Algunas semanas después de someterse a una cirugía nasal, la celebridad explicó que su teléfono ya no reconoce su cara para desbloquearse, de acuerdo con Express.

