Mujer ahorró el 90% de su sueldo por nueve años y compró dos departamentos

Wang Shenai, una mujer de 32 años, logró ahorrar el 90% de su sueldo por nueve años, lo que la llevó a poder comprar dos departamentos en Naijing, China.

Con dos hijos, Shenai contó al programa Talk to Her, de la plataforma Tencent, que busca desafiar al alto consumismo que se vive actualmente en la sociedad.

Sin aclarar cuánto gana, contó que durante su infancia vivió en la pobreza y que actualmente cuando debe gastar se siente "ansiosa y vulnerable, mientras que ahorrar mis finanzas me da una sensación de seguridad".

"Para algunas personas, gastar dinero las hace felices. Yo no me siento feliz en absoluto. En cambio, me siento nerviosa y ansiosa cuando gasto dinero", contó.

Durante la entrevista contó sobre sus estrategias para guardar dinero, ya que forma parte de la Frugal Women's Federation, grupo online de 400.000 personas que buscan hacer su vida lo más ahorrativa posible.

Por ejemplo, Wang gasta sólo 15 dólares (12.000 pesos chilenos) en ropa interior cada año. "No es una buena idea usar ropa interior utilizada por otras personas", dijo.

Para decorar sus dos departamentos decidió sólo utilizar muebles usados y para comprar intenta utilizar la mayor cantidad de cupones, con el objetivo de no gastar de su sueldo.

"Creo que es importante que las mujeres compren propiedades. Todas deberían hacerlo. No importa cuán grande o pequeña sea. Cuando una mujer encuentra fallos en la sociedad, su casa es donde puede refugiarse", concluyó.