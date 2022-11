Mujer causa controversia tras describir la muerte de su esposo con animado baile de TikTok

Una mujer causó controversia en redes sociales tras compartir un video en el que realizaba una animada coreografía de tendencia en TikTok, mientras explicaba que su esposo había muerto por una bala perdida.

"Hace ocho años un hombre disparó y mató a mi esposo, tres días después del parto. Once meses después, el hombre que le disparó fue condenado por homicidio involuntario. El día de su sentencia le di un discurso, le conté nuestra historia de amor. Y también le dije que si alguna vez comenzaba a sentir pena por sí mismo, recordara mi rostro", dio a conocer la mujer identificada como Jessica Ayers.

El video fue duramente criticado por los internautas, por lo que la mujer decidió poner privada su cuenta de TikTok, pero el registro ya había comenzado a viralizarse a través de diferentes plataformas. "La gente hará cualquier cosa para llamar la atención", "Imagínate usar la trágica muerte de tu esposo para ganar vistas" y "Esta es una de las cosas más irrespetuosas que he visto" son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Posteriormente, la mujer compartió un segundo video para responder a las críticas, en el que aseguró que "obviamente, la muerte le sucedió a mi esposo, pero en cierto sentido, yo perdí la mía. Y sí, estoy bailando ¿por qué no?, te hice verlo, ¿verdad? Vamos a crucificarme por ello. El baile era tendencia, así que hice un TikTok usándolo para contar mi historia. Muchos otros lo hacen y la gente los alaba".

People will say anything for clout. pic.twitter.com/kNkyy5qyxF