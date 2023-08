Mujer de 28 años se casó con hombre de 70 que conoció en internet: "Piensan que es mi abuelo"

Una pareja con 42 años de diferencia en sus edades contó su historia de amor y defendió la relación ante las críticas que han recibido.

Se trata de David, un estadounidense de 70 años, y Jackie, una filipina de 28, a quien conoció a través de internet hace siete años, en una app de citas.

"Nos conocimos cuando estaba en Filipinas (de vacaciones). Estaba usando un sitio de citas. Un día vi su perfil, prácticamente salté de la silla. Estaba tan impresionado", dijo David al canal de YouTube "Love Don't Judge".

Con Jackie siguieron conociéndose en citas y, meses después, el hombre de origen californiano volvió a visitar Filipinas. En esa ocasión decidieron casarse y mudarse a Estados Unidos, en el estado de California.

"Era un caballero y muy amable", agregó Jackie sobre David, además de describir el día de su matrimonio como "el mejor día de mi vida".

"La gente piensa que es mi abuelo, pero estamos enamorados", aclaró la mujer, que negó las críticas de quienes la llaman "cazafortunas".

Según Jackie, "muchos lo tildan como mi sugar daddy, dicen que busco la tarjeta verde (residencia permanente en EE.UU.), u oro. Pero no me afecta porque no es verdad".

DailyMail detalla que la joven suele recibir comentarios negativos porque el hombre paga todas las cuentas y le envía dinero a su familia en Filipinas constantemente. Pero ella asegura: "Nos amamos y eso es lo que importa".