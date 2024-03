Mujer de 73 años pensó que se iba a casar con Luis Miguel: Perdió más de $9 millones

Una mujer nicaragüense de 73 años creyó que se iba a casar con Luis Miguel, e incluso viajó a España para construir una vida junto a él. Sin embargo, lo que no sabía era que en realidad estaba siendo víctima de un estafador.

Todo comenzó cuando Sandy Somarriba recibió una solicitud por Facebook que la invitaba a chatear con el cantante mexicano, por la compra de una "tarjeta de fan", valorada en 500 dólares, es decir, unos 484 mil pesos chilenos. Esto a fin de lograr mantener una comunicación privada con el Sol de México.

Poco a poco la mujer comenzó a recibir fotografías y promesas, mientras ella le enviaba documentos y dinero que él le pedía para tasas aduaneras, deudas repentinas que no podía pagar y otras excusas. Fue así como a lo largo de 10 meses, Somarriba transfirió alrededor de 10.000 dólares al sujeto, es decir, más de nueve millones de pesos chilenos.

El engaño alcanzó su clímax cuando finalmente el estafador le pidió viajar a España para casarse con él. "Yo le dije que sí. Me dijo que tenía todo listo para casarnos. Ahí es cuando el mundo se me vino a los pies", aseguró la mujer que quedó varada en un hostal de Madrid, sin dinero y sin su prometido.

Finalmente, la mujer tuvo que pedir ayuda a un antiguo jefe para que le comprara un pasaje de avión para regresar a su residencia en Estados Unidos. "Yo no tengo más dinero. Todo se lo di. Pero lo que más me duele es mi corazón destrozado, hecho trizas. La gente no puede comprender cómo caí en esto. Yo lo veía venir, pero no quería escuchar. Me escribía cosas que me llegaban al corazón", dijo.

Pese a haber denunciado al sujeto ante la policía de España, Somarriba aseguró que sigue hablando con él. "Anoche me llamó y hablamos 33 minutos. Yo le sigo la corriente y le digo que ya no soy una mujer confiada, que ver para creer".