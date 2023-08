Mujer que acusó a pasajero de avión de "no ser real" se refirió al momento: "Quiero pedir disculpas"

Tiffany Gomas, la mujer que se viralizó por retrasar un vuelo en Estados Unidos tras asegurar que había un "pasajero no real", finalmente pidió disculpas por el momento y pidió a los usuarios de redes sociales que la dejen vivir su vida tranquila.

"Hay una razón por la que me voy a bajar y pueden creerlo o no. Me importa un carajo, pero te lo digo ahora mismo: ese hijo de pu... de atrás no es real. Y puedes sentarte en este avión y morir con ellos. Yo no voy a hacerlo", dijo la mujer en aquella oportunidad.

Sin embargo, a más de un mes de la viralización del momento, finalmente la mujer se refirió a la situación y pidió disculpas por su confuso actuar.

"Hola a todos, soy Tiffany Gomas, probablemente más conocida como la 'loca de los aviones', lo cual está completamente justificado. En primer lugar, quiero asumir toda la responsabilidad por mis acciones, fueron completamente inaceptables", comenzó Gomas, de 38 años.

La mujer que se desempeña como ejecutiva de marketing, aseguró que "angustiada o no, debería haber tenido el control de mis emociones, y ese no fue el caso. Quiero disculparme con todos en ese avión, especialmente aquellos que tenían niños a bordo", añadió.

"Todos tenemos nuestros malos momentos, algunos son mucho peores que otros, y el mío fue captado por la cámara para que todo el mundo lo viera varias veces. Espero que ustedes puedan aceptar mi disculpa y pueda comenzar a seguir adelante con mi vida", concluyó la mujer que posteriormente invitó a los internautas a seguir su cuenta en la que promoverá mensajes sobre la salud mental positiva y contra el ciber acoso.