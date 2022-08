Mujer que dejó a su esposo por su hijastro tuvo un hijo con el joven

Una mujer que en 2020 se viralizó por abandonar a su esposo para estar con su hijastro, espera su segundo hijo con el joven.

Se trata de Marina Balmasheva, de 37 años, quien crió desde que era un niño a Vladimir Shavyrin, de 23 años, mientras estuvo casada con su padre, Alexey Shadyrin, durante más de 10 años.

Sin embargo, la influencer rusa comenzó una relación secreta con el joven, y tras quedar embarazada de su primera hija con él, decidieron casarse.

La nueva relación sorprendió a su ex esposo, quien aseguró a Mirror que le "hubiera perdonado su engaño si no fuera mi hijo. Ella hizo lo mismo conmigo cuando nos conocimos, porque estaba casado con dos hijos, y cuando me enamoré de ella, me hizo dejar a mi familia por ella".

La mujer que perdió la custodia de los 5 hijos adoptivos que tuvo en su matrimonio anterior, anunció las noticias de su segundo bebé a través de redes sociales, con un video en el que le reveló la sorpresa del embarazo a su ex hijastro.