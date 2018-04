Mujer se quitó los implantes mamarios con un corta-cartón y un tutorial de Youtube

Una mujer del Reino Unido, que no aguantaba más tener implantes de senos, decidió quitárselos ella misma en su casa para evitar pagar una nueva cirugía.

Tonia Rossington tenía unos implantes de copa F que se colocó en 2004 luego de tener a tres hijos. "En ese tiempo los grandes senos estaban de moda y quería tenerlos", dijo la mujer a Mirror.

Pero después de unos años, adelgazó y sus implantes se comenzaron a ver desproporcionados. Desesperada y sin saber qué hacer, los empezó a cubrir con ropa apretada y tapada hasta el cuello.

"Los últimos dos años me los quería quitar. Me afectaron mental y físicamente... Me avergonzaban", declaró.

A esa altura estaba deprimida y sufría de ansiedad por el tema.

Pero Tonia ideó un plan. Con su trabajo a medio tiempo no podía pagar los cerca de 2,5 millones de pesos que costaba la cirugía, por lo que se armó de valor y lo hizo ella misma.

Increíblemente, luego de ver unos videos tutoriales en Youtube, la mujer se extirpó los implantes usando un cuchillo corta-cartón, una bolsa con hielo y una botella de desinfectante.

"Puse el hielo bajo la cicatriz original de mi operación. Levanté mi pecho y lo mantuve ahí por unos cinco minutos. Después no sentía nada", detalló.

El peligroso procedimiento casero no le trajo tantas inconveniencias, pues no sintió dolor en la zona, aunque uno de los implantes de silicona se rompió con el corte y debió ir al hospital para que la atendieran.

Sin perder la calma, la mujer dejó una nota a su esposo avisándole que iba a urgencias, pero que no se preocupara.

Pocas horas después, la liberaron luego de una limpieza y, por mera suerte, ni siquiera necesito que le pusieran puntos.

Los profesionales de salud quedaron impactados por lo que hizo y le advirtieron de los graves riesgos que corrió en caso que la silicona hubiera quedado dentro de ella, que hubiera cortado una arteria o que se hubiera infectado.

Su caso es único en el mundo según los medios británicos, pues una mujer intentó hacerlo en EE.UU. en los '90, pero solo se quitó un implante antes de desmayarse y ser trasladada a un hospital.

"Ahora que ya no están, me encanta. Seré honesta... no se ven lindas, hay mucha piel. Pero nunca tendría implantes nuevamente. Son el peor error que cometí", sentenció Tonia.