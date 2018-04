Mujer se volvió viral por escribir de su "maravilloso" maquillaje tras sufrir accidente

Shelby Pagan es una enfermera de 25 años de Boston, EE.UU., que en las últimas horas se volvió famosa en redes sociales por una increíble historia.

Hace unos 9 meses sufrió un accidente de tránsito luego que un auto chocara el suyo, cuando ella estaba estacionada. La mujer fue hospitalizada con múltiples lesiones y cuando la trasladaban decidió tomarse una selfie.

Según ella, la foto fue para tenerla como evidencia en caso que la policía la necesitara.

Pero unos días después la publicó en redes sociales y muchos comentarios le hicieron notar que su delineador de ojos estaba intacto. Ante ello, Pagan publicó una reseña en el sitio de Kat Von D, quien vende el maquillaje.

Pero todo pasó sin pena ni gloria hasta que una usuaria de Twitter quiso comprar el producto y halló la inusual reseña. La situación sacó carcajadas y fue compartida más de 140 mil veces.

Y’all I was really out here looking for a new eyeliner and look at this review lmfaooo

She deadass took a picture in her neck brace I am deceased 😩 pic.twitter.com/j9jHjAei06 — lahari (@guadalahari) 24 de abril de 2018

"Este producto es realmente maravilloso. El 28 de junio un conductor distraído me chocó. Me llevaron en ambulancia a la sala de urgencias donde estuve 8 horas. Mi rímel estaba cayéndose por mi cara por tanto llorar y todos los otros productos se desvanecieron en el traslado. Pero no mi delineador. Este producto dura y se ve genial con cualquier cosa. No voy a comprar ningún otro nunca más", escribió Pagan.

La misma enfermera respondió en redes sociales luego que su historia se viralizara: "Soy yo. Cuando encuentras un buen producto tienes que compartir la info".

Lololol it’s me 😂😂 girl, when you find a good product, you have to share the info 🤷🏻‍♀️ — Shelby (@catsandcusswrds) 25 de abril de 2018

La historia incluso motivó a otras dos mujeres a mostrar la "calidad" del mismo maquillaje, pues también se vieron involucradas en accidentes y se tomaron selfies para mostrar que el delineador estaba intacto

Can confirm this liner is 10/10 bike accident proof pic.twitter.com/AMSd2cHNzM — Madeleine Dunne (@MadeleineDunne) 25 de abril de 2018