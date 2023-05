Mujer vende su saliva por Internet y gana cerca de 4 millones de pesos semanales

Una joven de Reino Unido abandonó la carrera de medicina para dedicarse a vender su saliva por Internet, y gana cerca de 4 millones de pesos cada semana.

Latiesha Jones descubrió un nicho de personas dispuestas a pagar entre 300 y 1.500 libras, es decir cerca de 298 mil y un millón y medio de pesos chilenos por su saliva en sitios de Internet pocos conocidos.

"Todo comenzó como una casualidad. Cuando me pidieron por primera vez una botella de mi saliva, al principio pensé que era una broma y que no podía ser serio. Pedí £ 300, ese fue el monto más alto en el que pude pensar. Luego me pidió mis datos bancarios y pagó. No podía creer lo fácil que era", aseguró la joven de 22 años.

Jones asegura que suele negociar los precios de acuerdo con las capacidades económicas de cada cliente, pero que nunca ha aceptado un pedido por menos de 248 mil pesos. "Lo máximo que he ganado con saliva son 1500 libras esterlinas (un millón y medio de pesos). Sabía que el tipo tenía dinero y estaba dispuesto a pagarlo", agregó.

La joven explicó que su actual trabajo es mucho más fácil que publicar contenido para OnlyFans, y que si bien nunca pensó que se dedicaría a vender su saliva, se siente feliz con los resultados económicos que ha tenido.