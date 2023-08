Mujer viajó más de cinco mil kilómetros para la boda de una amiga, pero llegó al lugar equivocado

Una mujer de Estados Unidos viajó más de cinco mil kilómetros para asistir a la boda de una amiga en Escocia, pero al llegar se equivocó de lugar.

Se trata de Arti Mala, quien a través de TikTok aseguró que sus amigos le pidieron ser la fotógrafa "no oficial" del matrimonio para capturar algunos momentos especiales.

Si bien la mujer logró asistir a la ceremonia, todo cambió cuando decidió regresar a su Airbnb para cambiarse de ropa antes de dirigirse a la recepción, la cual sería en un lugar diferente al de la boda.

Sin darse cuenta, pidió un Uber con una dirección ligeramente diferente, lo que la llevó a otra boda que quedaba a 25 minutos a pie del evento en el que se suponía que debía estar.

Inicialmente la mujer supuso que era normal no conocer a los invitados, hasta que unos novios distintos a sus amigos se acercaron para saludarla. "Nadie parecía familiar, lo cual está bien porque vengo de fuera de la ciudad, así que no conocía a muchos de los invitados a la boda. No me di cuenta hasta más tarde que en realidad estaba en el lugar equivocado", aseguró.

"Los novios fueron tan amables que debieron pedirme que entrara a tomar una copa y que me quedara en esta recepción unas cinco veces. Pero volé hasta aquí para esta boda específica", concluyó Mala, quien posteriormente logró llegar al lugar indicado.