Niña casi muere tras comer nugget de pollo de McDonald's que tenía una mascarilla quirúrgica dentro

Laura Arber, madre de una niña de seis años, denunció que su hija casi muere ahogada tras encontrar trozos de mascarilla en los nuggets de pollo que compraron en un establecimiento de la cadena McDonald's.

La indignante situación ocurrió en Inglaterra y la madre contó a la BBC que mientras cenaban se dio cuenta que su hija se estaba ahogando y tuvo que meter los dedos dentro de la boca de su hija para forzarla a extraer la comida.

"Primero no pude ver lo que era, pero miré dentro de la caja de nuggets y vi que había algo azul que sobresalía de dentro de otra de las piezas. Era una mascarilla, cocinada, como si fuese un chicle. Asqueroso. Si no hubiese estado en la habitación, no sé lo que hubiese sucedido", dijo.

Arber contó que regresó al establecimiento para quejarse y que le respondieron que los nuggets no se preparaban en sus cocinas. "En el momento en el que nos enteramos de lo sucedido abrimos una investigación con el proveedor de los nuggets y hemos tomado las acciones necesarias para que cualquier producto de este proveedor sea retirado de nuestros restaurantes", respondió un vocero de McDonald's a la BBC.