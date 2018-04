Niña creó un "computador" de cartón y su caso provocó una tierna campaña

El caso de una niña que solo quería ver videos de perritos en Youtube enterneció a internet y se convirtió en un fenómeno viral.

Su madre publicó en la red social Reddit una foto del "computador" de cartón que su hija Emma de 7 años dibujó y explicó que esa fue la solución que la pequeña encontró cuando le dijo que no tenía dinero para comprarle un laptop.

La situación provocó una tierna campaña, pues usuarios del mismo sitio le comenzaron a recomendar opciones económicas para que adquiriera un computador. Incluso algunos le ofrecieron regalarle sus laptops viejas para que la niña disfrutara de un computador de verdad.

Sin embargo Yubiry Marcano, la madre de la niña, rechazó las generosas ofertas.

Según explicó, no se trataba de una necesidad real de la niña, quien tiene acceso a más de un computador, pero quería uno propio.

"Ella usa el computador mío y el de sus hermanos. Solo publiqué la foto porque pensé que su pc de cartón era gracioso", dijo Marcano.

"Gracias a todos lo que me ofrecieron computadores, pero no puedo aceptarlos, estaría mal de mi parte. Esto no es por orgullo o por ser tacaña. Ella tiene acceso a una laptop, donde hace la tarea y juega, pero no quiero que gaste tanto tiempo viendo videos", agregó la madre recibiendo aplausos de los usuarios de redes sociales.